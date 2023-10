XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Im EU-Parlament werde derzeit heftig darüber debattiert, ob die Genehmigung für Glyphosat um weitere zehn Jahre verlängert werden sollte oder nicht. Eines der am häufigsten vorgebrachten Argumente dafür, dass das womöglich krebserregende und daher natürlich umstrittene Totalherbizid verwendet werde, laute: "Es gibt keine Alternative!" Daran wolle u.a. BASF etwas ändern. Der Ludwigshafener Chemiekonzern sei einer der weltgrößten Player auf dem Markt für Saatgut und Pflanzenschutzmittel. Nun wollten die Ludwigshafener einen "hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag" in eine neue Fermentationsanlage für biologische und Biotechnologie-basierte Pflanzenschutzmittel investieren. Laufe alles glatt, könnte BASF die neue Anlage in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Betrieb nehmen.Die Forschung an grünen Alternativen im Pflanzenschutzsegment könnte sich mittel- bis langfristig durchaus auszahlen. An der aktuellen Misere der BASF-Aktie werde es allerdings vorerst nichts ändern können: Angesichts der Vielzahl an Belastungsfaktoren für den DAX-Wert und des angeschlagenen Charts dränge sich weiterhin kein Kauf auf. Wer die BASF-Papiere bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 36 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:42,575 EUR +1,39% (16.10.2023, 18:27)