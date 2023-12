Und beim weltgrößten Chemieproduzenten BASF dürfte dies angesichts der im historischen Vergleich immer noch günstigen Bewertung ohnehin bereits längst eingepreist sein. Hier kann weiter auf eine Fortsetzung der Erholung spekuliert werden (Stoppkurs: 36,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 18.12.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

48,835 EUR +1,49% (18.12.2023, 10:07)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

48,685 EUR +1,06% (18.12.2023, 09:53)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kurse von BASF und Alzchem hätten zuletzt deutlich zulegen können. Dies dürfte auch daran gelegen haben, dass Investoren auf eine bessere Entwicklung der Chemiebranche im kommenden Jahr spekuliert hätten. Doch der Chemieverband VCI habe dieser Hoffnung etwas Wind aus den Segeln genommen und erwarte, dass der Umsatz der Branche 2024 um drei Prozent sinke.Die Produktion der drittgrößten deutschen Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau werde wohl stagnieren. Die konjunktursensible Chemie werde es dabei stärker treffen. Die Chemie- und Pharmaindustrie habe ohnehin schwierige Zeiten hinter sich. Der Preisanstieg bei Strom und Gas im Zuge des Ukraine-Kriegs hätten der energieintensiven Branche zu schaffen gemacht wie kaum einer anderen in Deutschland. Zudem würden wegen der schwachen Wirtschaft die Aufträge von Industriekunden weg bleiben. Gerade die konjunktursensible Chemiebranche als Lieferant etwa für die kriselnde Baubranche spüre den schwachen Heimatmarkt. In der Folge seien Produktion und Umsatz eingebrochen, wenn auch von sehr hohem Niveau kommend.In diesem Jahr sei der Umsatz um 12 Prozent auf rund 230 Milliarden Euro gefallen, schätze der VCI. Die Produktion sei um 8 Prozent gesunken - und in der Chemie allein um 11 Prozent. Die Kapazitäten der Branche seien mit durchschnittlich rund 77 Prozent nicht ausgelastet geblieben.Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Chemiebranche habe sich indes zerschlagen. In einer VCI-Mitgliederumfrage unter rund 350 Unternehmen würden 45 Prozent frühestens 2025 mit einer Besserung rechnen. Ein Drittel erwarte immerhin eine Erholung im zweiten Halbjahr 2024, lediglich 13 Prozent sehe sie bereits im ersten Halbjahr.Zuletzt habe sich die Lage der Chemie- und Pharmaindustrie immerhin etwas aufgehellt. So habe sich das Sinken der Preise etwas abgeschwächt, sodass der Umsatz dieses Jahr nicht ganz so stark sank wie vom VCI zunächst befürchte. Zudem seien die Energiepreise an den Börsen seit den Spitzen während der Gaskrise 2022 deutlich gefallen.Auch die Stimmung habe sich zuletzt etwas gebessert. Das Geschäftsklima in der Chemie sei laut ifo-Institut im November den dritten Monat in Folge gestiegen, wenn auch von niedrigem Niveau aus. Die internationale Konkurrenz, die teils von weitaus billigerer Energie profitiere, bereite der deutschen Chemiebranche aber weiter große Sorgen.Auch das Jahr 2024 dürfte für die Chemiebranche heraufordernd werden. Doch Alzchem dürfte in den kleinen Nischen auch im kommenden erfolgreich bleiben. Der Nebenwert bleibe nach wie vor attraktiv. Der Stopp könne hier vorerst noch bei 17,50 Euro belassen werden.