Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,725 EUR +0,72% (11.09.2023, 10:39)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,825 EUR +0,78% (11.09.2023, 10:25)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Eine der stärksten DAX-Aktien der vergangenen Handelswochen komme aus dem Chemiesektor: Covestro . Doch der Grund für die Rally der ehemaligen Bayer-Tochter seien natürlich die nun beginnenden Übernahmegespräche zwischen dem Ölriesen Adnoc und dem Covestro-Vorstand. Das Chemieumfeld bleibe hingegen schwierig.Darunter hätten derzeit freilich auch BASF, Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) & Co zu leiden. Aufgrund der anhaltend hohen Energiepreise, welche die gesamte Branche belasten würden, und natürlich auch der schleppenden Konjunkturentwicklung in vielen wichtigen Volkswirtschaften, würden die Experten der Schweizer Großbank UBS für die meisten Mitglieder des Sektors eher skeptisch gestimmt bleiben.So habe die Überschrift von Geoff Haire, Analyst bei der UBS, für seine heute veröffentlichte Branchenstudie für die Chemiebranche "Die Düsternis hält an" gelautet. Er habe erklärt, dass die Unternehmen im Rahmen der jüngsten UBS-Konferenzen mit Blick auf das dritte Quartal über eine ähnlich schwache Nachfrage wie für das schwache zweite Quartal berichtet hätten. Aufgrund der eher "lustlosen Absatzentwicklung", welche weiter die Produktpreise nach unten drücken dürfte, bevorzuge er derzeit weiterhin eher Chemiekonzerne mit einem eher "defensiveren Profil" sowie Produzenten mit niedrigen Betriebskosten. Demnach seien die Favoriten von Haire derzeit Linde, Symrise, Air Liquide sowie Akzo Nobel. Dagegen würde er die Aktie von BASF oder auch Vitrex und Umicore wegen des drohenden Magendrucks in den nächsten Monaten eher meiden. Das Rating für die Evonik-Aktie habe Haire indes auf "Neutral" belassen. Den fairen Wert der DAX-Papiere beziffere er unverändert auf 19,00 Euro.Wer die Papiere von Evonik und BASF im Depot hat, kann daher weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Stoppkurse bei 36,00 Euro (BASF) bzw. 15,00 Euro (Evonik) würden nach unten absichern. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link