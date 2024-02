Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das werde eine Herausforderung für den neuen CEO des Chemieriesen BASF. Denn der bisherige Konzernchef Martin Brudermüller hinterlasse seinem Nachfolger ein schweres Erbe. Nachfolger Markus Kamieth werde einen umfangreichen Konzernumbau moderieren müssen, bei dem auch am Stammwerk in Ludwigshafen zahlreiche Stellen wegfallen würden.Der alte und auch der neue Vorstand unter Führung von Markus Kamieth würden aber am Standort Ludwigshafen festhalten, habe Brudermüller versichert, der nach Ablauf der Hauptversammlung im April das Ruder übergebe. Ludwigshafen werde zwar kleiner werden, aber auch auf Sicht der größte Produktionsstandort im Konzern bleiben.Doch bis Ende 2026 sollten eben zusätzlich jährlich Kosten von einer Milliarde Euro gespart werden. Wie viele Stellen in Ludwigshafen diesen Plänen zum Opfer fallen würden, sei noch unklar. Brudermüller habe auch die Schließung weiterer Anlagen nicht ausgeschlossen. Das Management und sein Nachfolger Kamieth sollten den größten Produktionsstandort neu aufstellen, wobei vor allem eine größere Profitabilität im Fokus stehe. Ein Zielbild wolle das neue Vorstandsteam dann in der zweiten Jahreshälfte vorlegen.Einsparungen solle es sowohl in der Produktion als auch in den Bereichen außerhalb geben. Die Fixkosten sollten durch Effizienzsteigerungen gesenkt und die Produktionskapazitäten dem Markt angepasst werden. "Die Situation ist ernst, daher schließen wir explizit keine Maßnahmen aus", habe der scheidende Konzernchef die Lage skizziert.Finanzchef Dirk Elvermann habe von einer bereits länger anhaltenden Entwicklung gesprochen. Von den knapp 112.000 Mitarbeitern seien zuletzt in Ludwigshafen 38 710 beschäftigt gewesen, davon zwei Drittel in der Produktion. Die Chemiegewerkschaft IG BCE kritisiere das verkündete Sparprogramm und den damit verbundenen Stellenabbau. Statt einem Sparprogramm nach dem nächsten brauche es Zukunftsinvestitionen und eine klare, nach vorne gerichtete, Perspektive, habe Gunther Kollmuß, Leiter des IGBCE-Bezirks Ludwigshafen, gemahnt.Schon Ende des abgelaufenen Jahres seien die Kosten um rund 600 Millionen Euro gesunken. Die restlichen 500 Millionen Euro an Einsparungen aus dem Programm sollten ab dem Jahre 2026 hinzukommen. Insgesamt seien für das laufende und neue Sparprogramm aber auch zunächst einmalige Kosten von knapp 1,8 Milliarden Euro angefallen.Auch für das laufende Jahr rechne der BASF-Vorstand mit keiner deutlichen Besserung. Die Schwäche der Weltwirtschaft aus dem vergangenen Jahr dürfte sich 2024 fortsetzen, so Brudermüller. Das Wachstum werde sich voraussichtlich erst im Jahresverlauf etwas verstärken. In Europa hätten weiter die vergleichsweise hohen Energiepreise und ungünstige Rahmenbedingungen die wirtschaftliche Entwicklung gebremst.An seiner China-Strategie wolle der BASF-Vorstand indes weiterhin festhalten. Der DAX-Konzern habe im Zuge von Berichten über mögliche Menschenrechtsverletzungen angekündigt, Anteile an den beiden Joint Ventures im chinesischen Korla zu verkaufen.Der DAX-Konzern peile für 2024 ein bereinigtes EBITDA zwischen 8,0 und 8,6 Milliarden Euro an. Im Vorjahr sei diese Kennzahl um fast 29 Prozent auf knapp 7,7 Milliarden Euro gesunken. Die Dividende für das abgelaufene Jahr solle sich erneut auf 3,40 Euro je Anteilschein belaufen.Angesichts der im historischen Vergleich immer noch sehr günstigen Bewertung habe der DAX-Titel aus fundamentaler Sicht noch jede Menge Luft nach oben. Wer investiert ist, bleibt dabei und belässt den Stopp bei 36,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2024)