Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,75 EUR +0,24% (24.01.2024, 16:44)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,675 EUR +0,13% (24.01.2024, 16:33)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.01.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BASF sei ein breit aufgestelltes Chemieunternehmen mit vielen Abnehmern aus der Industrie, wo die Nachfrage stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig sei. Die schwächere Nachfrage habe sich auch in dem vorab für das Gesamtjahr 2023 berichteten Zahlenwerk bemerkbar gemacht, wo rückläufige Absatzmengen und -Preise zu deutlichen Ergebnisrückgängen geführt hätten. Im Lichte der schwächelnden Konjunkturdynamik Europas und hier vor allem in der deutschen Industrie seien die Ergebnisprognosen der Analysten zuletzt deutlich nach unten genommen worden, was in den letzten Monaten zu einem deutlichen Bewertungsaufbau geführt habe.Insofern erstrahle die Bewertung der BASF-Aktie nicht mehr in einem so günstigen Licht wie etwa noch vor einem Jahr. Was bleibe, sei das Merkmal eines Qualitätsunternehmens und die Aussicht auf eine Belebung der Nachfrage aus der Industrie, sobald sich das Umfeld durch konjunkturstimulierende Maßnahmen (z.B. Zinssenkungen) verbessere.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "halten"-Empfehlung sowie das Kursziel von EUR 45,00 für die BASF-Aktie. Letzteres basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Daten. Die Bewertung der BASF-Aktie berücksichtige in puncto EV/EBITDA und Kurs/Gewinn-Verhältnis für das Geschäftsjahr 2024 gegenüber der Peer Group Bewertungsabschläge, welche ihm aus der historischen Betrachtung gerechtfertigt erscheinen würden. (Analyse vom 24.01.2024)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze BASF-Aktie: