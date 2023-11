Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,015 EUR -0,37% (28.11.2023, 08:55)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,195 EUR -3,11% (27.11.2023)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.11.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Rücksetzer zum Wochenstart - ChartanalyseDie Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS) ist am gestrigen Montag unter Druck geraten und hat 3,1% auf 43,20 EUR verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Fehlstart in die letzte November-Woche - nachdem die Aktie von BASF noch am Freitag per Gap-Up um 1,8% nach oben habe springen können, sei es am gestrigen Montag wieder in die Gegenrichtung gegangen. Dabei hätten die Notierungen bereits zum Handelsstart 2,4% abgegeben (Abwärts-Gap inklusive) und seien im Tagestief bis auf 43,02 EUR zurückgefallen. Zum Xetra-Schluss habe schließlich ein Minus von 3,1% auf 43,20 EUR zu Buche gestanden - das sei der größte Tagesverlust seit dem 21. September gewesen.Ausblick: Mit dem gestrigen Rücksetzer habe die Erholung vom Oktober-Tief zunächst einen Dämpfer erhalten.Das Long-Szenario: Um eine direkte Gegenreaktion auszulösen und damit das Chartbild wieder freundlicher zu gestalten, sollten die Kurse jetzt zurück über das November-Tief aus dem Vorjahr bei 44,19 EUR steigen. Anschließend müsste die gestrige Kurslücke bei 44,58 EUR geschlossen und danach der mittelfristige GD100 überboten werden. Darüber würde dann das Volumenmaximum zwischen 45,50 EUR und 45,75 EUR mit der langfristigen 200-Tage- Linie (aktuell bei 45,85 EUR) und der oberen Trendkanalbegrenzung in den Fokus rücken. Gelinge den Notierungen der Ausbruch aus dem Trendkanal, könnte sich in der Folge Platz bis zum September-Hoch bei 47,45 EUR eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: