BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.01.2024/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Rücksetzer in den ersten Handelstagen - ChartanalyseNach einer kräftigen Erholung im Dezember ist die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) zum Jahresstart wieder zurückgefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Dank eines starken Schlussspurts im Dezember (+14,3%) habe sich die BASF-Aktie im vergangenen Jahr unter dem Strich um 5,2% verbessern können. Zum Start in das neue Jahr 2024 sei jedoch die Tendenz gedreht und die Papiere seien in der ersten (verkürzten) Handelswoche um 4,1% zurückgefallen, womit den Notierungen der Sprung über das Juli-Top zunächst nicht gelungen sei. Am gestrigen Montag hätten die Kurse schließlich weiter leicht nachgegeben, hätten sich mit einem Endstand bei 46,76 EUR (-0,1%) aber über dem Tagestief vom Freitag (46,29 EUR) halten können.Ausblick: Die BASF-Aktie sei in der ersten Handelswoche 2024 unter Druck geraten und an die obere Begrenzung der Kurslücke vom 13. Dezember zurückgefallen.Das Long-Szenario: Könnten die Papiere wieder nach oben drehen, müsste es im ersten Schritt zu einem Re-Break am September-Top bei 47,45 EUR kommen. Darüber wäre dann ein Anstieg bis zum aktuellen Januar-Hoch bei 49,48 EUR möglich, bevor die Kurse mit dem Juli- und dem Dezember-Hoch sowie der runden 50er Marke auf eine breitere Widerstandszone treffen würden. Gelinge dort der Ausbruch, würde das April-Hoch bei 50,92 EUR in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: