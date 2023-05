Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF sei ein breit aufgestelltes Chemieunternehmen mit vielen Abnehmern aus der Industrie, wo die Nachfrage stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig sei. Die schwächere Nachfrage habe sich auch im jüngsten Zahlenwerk zum ersten Quartal 2023 bemerkbar gemacht. Neben rückläufigen Absatzmengen habe sich dieses auch durch geringere Absatzpreise ausgezeichnet. Umso beachtlicher sei das Festhalten am Ausblick. Wenngleich sich eine Revision des Ausblicks im weiteren Jahresverlauf ob des unsicheren ökonomischen Umfelds nicht gänzlich ausschließen lasse, so würden sich die Anzeichen mehren, wonach die konjunkturelle Abkühlung weitaus weniger dramatisch ausfallen dürfte als noch vor ein paar Monaten befürchtet.Die Achillesferse des Unternehmens sei und bleibe die Gasversorgung Deutschlands, zumal BASF der größte industrielle Gasverbraucher des Landes sei. Neben den Auswirkungen von Konjunktureinbruch und Kosteninflation müsse sich BASF also auch auf ein möglicherweise wieder geringeres Energieangebot im nächsten Winter rüsten. Das zuletzt zwar erheblich gesunkene aber immer noch latente Risiko einer Gasmangellage stehe im Kontext einer überaus attraktiven Bewertung der BASF-Aktie sowie dem Merkmal eines Qualitätsunternehmens.Im Lichte der verbesserten Konjunkturerwartungen ändern wir unsere Empfehlung für die BASF-Aktie von "halten" auf "kaufen", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. Das Kursziel von EUR 52,70 (zuletzt: EUR 52,30) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Daten. Die Bewertung der BASF-Aktie berücksichtige in puncto EV/EBITDA und Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 gegenüber der Peer Group Bewertungsabschläge, welche uns aus der historischen Betrachtung gerechtfertigt erscheinen würden. (Analyse vom 03.05.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity