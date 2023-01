Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.01.2023/ac/a/d)



LudwigshafenKulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2022 sei für die Chemieindustrie ein schwieriges Jahr gewesen. Vor allem habe es BASF mit Blick auf die Zahlen heftig getroffen. Dennoch habe sich die Aktie in den vergangenen Handelstagen wacker geschlagen. Auch eine aktuelle, richtig negative Analystenstimme lasse den DAX-Wert vergleichsweise kalt.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe BASF von "outperform" auf "underperform" doppelt abgestuft und das Kursziel von 61 auf 46 Euro gesenkt. Nach der Vorgabe könnte die Aktie vom aktuellen Niveau aus rund elf Prozent fallen.Analyst Samuel Perry gebe laut einer am Freitag vorliegenden Studie den Papieren des Kunststoffkonzerns, Covestro, mit neuem "outperform"-Rating nun den Vorzug. Bei BASF rechne er bis mindestens ins Geschäftsjahr 2024 hinein nicht mit einer nennenswerten Besserung der Auslastung. Perry habe seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2024 im Schnitt um 14 Prozent gekappt.Die Aktie verliere zum Wochenausklang 0,3 Prozent auf 52,01 Euro. Wichtig wäre, dass der Chemie-Titel weiterhin über dem wichtigen Support bei 51,77 Euro notiere. Im Anschluss sollte die 21-Tage-Linie als Haltemarke fungieren. Würden indes wieder verstärkt Käufer auf den Plan treten, sei die nächste Hürde das jüngst markierte Mehrmonatshoch bei 53,18 Euro.Anleger mit Risikobewusstsein können bei der historisch günstigen Dividendenperle nach wie vor einsteigen (Stopp: 42,00 Euro), so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link