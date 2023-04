Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) weiterhin zugreifen.Der Chemie-Riese BASF habe in dieser Woche vorläufige Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Im Anschluss habe der Blue Chip leicht zulegen können, die Gewinne im Handel am Donnerstag allerdings wieder abgegeben. Auch die Analysten würden nach den Eckdaten für die ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres ein gemischtes Bild hinterlassen.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe das Kursziel für BASF von 68 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Nach zwei Jahren geradezu explodierender Rohstoffkosten sollten diese 2023 wieder sinken, was den Bruttomargen der europäischen Chemieunternehmen zugutekommen sollte, so Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den Industriechemiefirmen erwarte er dadurch vor allem für Akzo Nobel und BASF starken Rückenwind.Skeptisch hingegen bleibe die Schweizer Großbank UBS. Das Kreditinstitut habe den DAX-Wert nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal auf "sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Dank eines starken Agrarchemie-Geschäfts habe BASF die Markterwartungen an das operative Ergebnis (EBIT) vor Sonderposten deutlich übertroffen, habe Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Die Marktschätzungen könnten nun steigen, aber selbst dann läge wohl der freie Barmittelfluss immer noch unter den Barkosten für die Dividende. Bei der Vorlage der vollständigen Zahlen Ende April müsse BASF noch einige Fragen beantworten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.