XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,11 EUR -3,30% (27.11.2023, 12:20)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.11.2023/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS) von "equal-weight" auf "underweight" herab.Nach Ansicht der Morgan-Analysten stelle eine strukturelle Verschiebung der Kostenkurve das Verbundkonzept der BASF in Europa und die Ertragskraft kurz- und mittelfristig infrage. Dadurch werde es für BASF immer schwieriger, ihre Verpflichtungen in Bezug auf Wachstum, Dividende und Dekarbonisierung in Einklang zu bringen, so Morgan Stanley in einer Research Note.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von BASF von "equal-weight" auf "underweight" zurück und senken das Kursziel von 43 auf 39 EUR. (Analyse vom 27.11.2023)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:43,16 EUR -3,16% (27.11.2023, 12:36)