Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.02.2024/ac/a/d)





Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Qube Research & Technologies Limited revidiert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der BASF SE aufwärts:Die Shortseller des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited setzen ihre Leerverkauf-Attacke auf die Aktien der BASF SE (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) fort.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 15.02.2024 seine Netto-Leerverkaufsposition in den BASF SE-Aktien von 0,55% auf 0,62% ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der BASF SE:Insgesamt halten die Leerverkäufer der Hedgefonds damit derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,62% der BASF-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze BASF-Aktie: