Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,73 EUR +1,06% (14.02.2024, 15:11)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,775 EUR +1,59% (14.02.2024, 14:56)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Schwindende Hoffnungen auf rasch und deutlich sinkende Zinsen in den USA dürften den DAX auch am Mittwoch noch beschäftigen. Aktuell würden sich Anleger mit größeren Zukäufen noch zurückhalten. Anders sehe die Lage bei der BASF-Aktie aus. Der Titel starte freundlich und erhalte weiteren Rückenwind dank einer positiven Analystenstudie.Nach einem schwachen Jahresstart habe sich die BASF-Aktie wieder stabilisiert. Nun liefere eine neue Analystenstudie zusätzlichen Rückenwind für das Unternehmen. Die französische Großbank Société Générale habe BASF von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel von 45 auf 54 Euro erhöht. Die vorläufigen Kennziffern für das vierte Quartal hätten suggeriert, dass die Gewinnkennziffern für 2023 zurückgefallen seien auf das Niveau von 2009 und strukturelle Herausforderungen angehalten hätten, was ein unhaltbarer Zustand sei, habe Analyst Peter Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Clark erwarte daher vom Chemiekonzern einen radikaleren Ansatz vom neuen Vorstandschef Markus Kamieth, der im April das Ruder übernehme. Es gebe bereits ermutigende Signale der Veränderung. Im Aktienkurs dürften zudem viele schlechte Nachrichten inzwischen eingepreist sein.Gelingt in den nächsten Tagen der Sprung über die Hürde, wird ein technisches Kaufsignal ausgelöst, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link