Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,615 EUR +0,04% (25.10.2022, 09:46)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,54 EUR /0,12% (25.10.2022, 09>31)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea habe im dritten Quartal dank kräftig gestiegener Öl- und Gaspreise deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Zudem habe der Konzern von höheren Produktionsmengen profitiert. Im dritten Quartal habe der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten (EBITDAX) auf knapp 2,6 Mrd. Euro zugelegt, wie die BASF-Mehrheitsbeteiligung mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe Wintershall Dea 983 Mio. Euro ausgewiesen. Unter dem Strich habe sich der auf die Anteilseigner entfallene Gewinn von 204 Mio. Euro im Vorjahr auf 799 Mio. Euro erhöht. Hierin enthalten gewesen seien nicht zahlungswirksame Wertminderungen v.a. auf die Beteiligung an der Nord Stream AG. Seit Wochen fließe durch die von der Nord Stream AG betriebene Nord Stream 1-Pipeline kein Gas mehr von Russland nach Deutschland. Zuletzt habe es mehrere Lecks in der Leitung gegeben. Bereinigt um Sondereffekte wie etwa die Abschreibung habe der Überschuss dank kräftig gestiegener Öl- und Gaspreise von 234 Mio. Euro im Vorjahr auf 851 Mio. Euro zugelegt.Wintershall Dea sei 2019 aus der Fusion der Wintershall Holding und der Dea hervorgegangen. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel und Hamburg beschäftige weltweit knapp 2.500 Mitarbeiter. BASF halte gut 70% an Wintershall Dea. Der Rest gehöre LetterOne, einer Beteiligungsgesellschaft, in der der russische Oligarch Michail Fridman seine Dea-Anteile gebündelt habe.Bei der Energietochter von BASF (der Gesamtkonzern werde morgen die Q3-Zahlen veröffentlichen) laufe es weiterhin rund. Im Chemiebereich sehe es konjunkturell bedingt natürlich aktuell schlechter aus. Auf dem aktuell historisch günstigen Niveau sollte dies allerdings bereits eingepreist sein. Mutige Anleger könnten nach wie vor auf eine anhaltende Gegenbewegung der Dividendenperle setzen. Der Stoppkurs könne bei 26 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: