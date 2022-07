Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.07.2022/ac/a/d)



Nachdem sich die zuvor über Monate hinweg gebeutelten Chemieaktien wie BASF oder Covestro bereits in den vergangenen Handelstagen wieder Boden gut gemacht hätten, könnte sich diese Entwicklung heute weiter fortsetzen. Denn die Nachrichten zu Nord Stream 1 sollten - zumindest vorerst - für etwas Entspannung sorgen.Vorläufigen Zahlen der Betreibergesellschaft zufolge seien für Donnerstag in etwa so große Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 angekündigt wie vor deren Wartung. Etwas weniger als 30 Millionen Kilowattstunden seien pro Stunde angekündigt und damit rund 700 Gigawattstunden pro Tag. Das gehe aus vorläufigen Vorabinformationen hervor, die in der der Nacht zum Donnerstag auf der Website der Nord Stream AG veröffentlicht worden seien (Stand 3:15 Uhr). Die angekündigte Menge entspreche damit ungefähr dem Niveau vor Beginn der planmäßig am Donnerstag beendeten Routinewartung, als die Pipeline zu etwa 40 Prozent ausgelastet worden sei. Die Angaben könnten sich noch ändern.Bei den bisher vorliegenden Daten handle es sich um vorläufige Ankündigungen, sogenannte Nominierungen. Die seien zwar wichtig für Netzbetreiber, um den Gastransport zu gewährleisten, könnten aber bis kurz vor den eigentlichen Lieferungen noch geändert, also renominiert werden. Das sei laut dem Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, schon am Mittwoch der Fall gewesen, als andere Netzbetreiber Zahlen veröffentlicht hätten. Müller habe am Abend auf Twitter geschrieben, das russische Staatsunternehmen Gazprom habe renominiert und die zuvor angemeldete Menge auf 530 Gigawattstunden am ersten Tag gesenkt, was einer etwa 30-prozentigen Auslastung entspreche. Zuvor seien nach seinen Worten 800 Gigawattstunden in Aussicht gestellt worden.Zwar würden die angegebenen Gasmengen noch nicht dem alten Niveau entsprechen und natürlich sei auch unklar, inwieweit die Gasversorgung aus Russland auch in den kommenden Monaten fortgesetzt werde. Dennoch mache die heutige Meldung - sofern sie der Wahrheit entspreche - zumindest wieder etwas Hoffnung.