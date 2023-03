Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

48,065 EUR -0,66% (09.03.2023, 18:29)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

47,99 EUR -0,61% (09.03.2023, 17:37)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemie-Riese aus dem DAX habe Anleger in den vergangenen Quartalen vor allem mit seiner Dividenden-Rendite überzeugen können. Die Kursentwicklung der BASF-Aktie habe hingegen weniger Freude gemacht. Unterdessen habe das Unternehmen diese Woche die Stärkung eines Geschäftsbereichs durch mehrere neue Anlagen angekündigt.Das Geschäft mit Riech- und Geschmacksstoffen solle mit neuen Anlagen an Produktionsstandorten in China und Deutschland ausgebaut werden, teile BASF am Dienstag mit. Demnach werde Ludwigshafen zur Weiterverarbeitung von Menthol und Linalool (ein frischer Geruch) aufgerüstet. Am chinesischen Standort in Zhanjiang werde eine neue Citral-Anlage errichtet. Die Anlagen sollten voraussichtlich in drei Jahren in Betrieb genommen werden.BASF habe die Investitionen mit wachsender Nachfrage auf dem globalen Markt für Riech- und Geschmacksstoffe begründet. "Durch den Ausbau unseres globalen Produktionsnetzwerks stärken wir weiter die Versorgungssicherheit", habe Thilo Bischoff, Senior Vice President im Bereich Aroma-Inhaltsstoffe, gesagt. Er habe zudem darauf hingewiesen, dass die Investition in China ein "wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Produktion" sei und die Forderungen nach Produkten mit einem geringeren Kohlenstoffdioxid-Abdruck erfüllen würde.Der Standort in China sei umstritten, vor allem nachdem BASF in Russland mit Wintershall einen Milliardenverlust eingefahren habe. Andererseits biete China fraglos auch attraktive Wachstumschancen, solange es nicht zu einer Eskalation im Verhältnis mit dem Westen komme. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass sich der weltgrößte Chemiekonzern nach einem schwierigen Jahr 2023 wieder zu alter Stärke zurückkämpfen dürfte. Beim Kurs der BASF-Aktie habe es in den vergangenen Wochen immer wieder Rücksetzer gegeben. Seit Jahresbeginn habe sich unter dem Strich nichts getan. Damit läuft BASF immer noch schwächer als der DAX, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.