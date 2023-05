Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Experten des US-Analysehauses Bernstein Research hätten wieder einmal den Chemie-Sektor genauer unter die Lupe genommen. Dabei habe sich Analyst Gunther Zechmann für die Anteilscheine der deutschen Unternehmen BASF und Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) weiterhin zuversichtlich gestimmt gezeigt. Seiner Ansicht nach seien derzeit beide Dividendenperlen weiterhin kaufenswert.Zechmann habe in seiner am Montag vorliegenden Branchenstudie darauf hingewiesen, dass sich das organische Umsatzwachstum der Konsumgüterchemie-Konzerne, welche die etwa die Bereiche Haushalts- und Körperpflege sowie Nahrungsmittel und Getränke beliefern würden, in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres vor allem von der Mengenentwicklung gebremst worden sei. Er gehe davon aus, dass sich an den eher geringeren Wachstumsraten auch bezogen auf das Gesamtjahr 2023 wenig ändern dürfte. Wachstum würden die Chemiefirmen seiner Ansicht nach "fast ausschließlich" in Form höherer Preise generieren können. Grundsätzlich bleibe er für einige Branchenvertreter aber zuversichtlich.So habe Zechmann im Rahmen seiner jüngsten Studie den fairen Wert für die Anteilscheine des weltgrößten Chemieproduzenten BASF von 72 auf 75 Euro angehoben. Daraus würde sich Aufwärtspotenzial in Höhe von 60 Prozent errechnen. Die Einstufung sei daher erneut mit "outperform" bestätigt worden.Das Kursziel für die Evonik-Papiere habe er indes von 31 auf 27 Euro gesenkt. Dies liege aber immer noch 38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Dementsprechend laute sein Anlagevotum nach wie vor ebenfalls "outperform".Wer über etwas Mut verfügt, kann hier nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Die Stoppkurse könnten bei 15,00 Euro (Evonik) beziehungsweise 42,00 Euro (BASF) belassen werden. (Analyse vom 15.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.