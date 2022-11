XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.11.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Seit der letzten Analyse der BASF-Aktie sei schon einiges an Zeit vergangen. Der Chemietitel notiere aktuell auf dem Niveau des Jahres 2010. Dennoch würden die beiden Verlaufstiefs bei 37,35 EUR bzw. 37,90 EUR die Möglichkeit zur Ausprägung eines sog. Doppelbodens bieten. Der Blick auf den langfristigen Monatschart und somit eine sehr hohe Zeitebene liefere einen interessanten zusätzlichen Erkenntnisgewinn. So stehe hier ein dreifaches "bullish engulfing" zu Buche, d. h. die Kerzenkörper der drei vorangegangenen Monate würden vom Oktober-Pendant umschlossen. Im Kontext dieses konstruktiven Kerzenmusters würden die Analysten einen Anstieg über die horizontalen Hürden bei rund 47 EUR als Startsignal für eine größere Erholungsbewegung definieren. Das nächste größere Anlaufziel ergebe sich in Form der massiven Widerstandszone zwischen rund 56/58 EUR (diverse Tiefs plus verschiedene Tiefpunkte der letzten 10 Jahre). Um die aktuelle Erholungschance nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die BASF-Aktie in Zukunft nicht mehr unter eine alte Trendlinie (akt. bei 43,43 EUR) zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link