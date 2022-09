Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,515 EUR -0,01% (20.09.2022, 09:17)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,13 EUR -0,63% (20.09.2022, 09:04)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Eigentlich laufe es operativ beim Chemiekonzern BASF relativ gut. Das Unternehmen habe die infolge des Ukraine-Krieges gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise zuletzt noch recht gut weggesteckt. Trotz der sich eintrübenden Konjunkturaussichten habe BASF Ende Juli sogar die Ziele für 2022 angehoben. Im Fokus stehe aber vor allem der drohende Gasmangel.Im zweiten Quartal 2022 habe BASF dank Preiserhöhungen und des schwachen Euro mehr Geschäft und Gewinn gemacht, auch wegen eines höheren Beteiligungsergebnisses bei der Gas- und Ölfördertochter Wintershall Dea.Im Fokus stehe mittlerweile aber ein drohender Gasmangel, sollte Russland seine Lieferungen nach Europa weiter reduzieren oder ganz stoppen. Momentan fließe nur wenig russisches Gas über die Ukraine-Pipeline nach Deutschland. BASF rechne aber auch bei Ausrufung der letzten Gas-Notstandsstufe mit genügend Erdgas für den Weiterbetrieb des Stammwerks in Ludwigshafen - zumindest in eingeschränktem Umfang."Sollte die Bundesregierung die dritte und letzte Notstandsstufe ausrufen, gehen wir derzeit davon aus, dass BASF noch ausreichend Erdgas erhalten würde, um den Betrieb am Standort Ludwigshafen mit reduzierter Last aufrechtzuerhalten", habe Konzernchef Martin Brudermüller bei Vorlage der Halbjahreszahlen gesagt.Der Chemiekonzern gehöre zu den Gas-Großverbrauchern in Europa. Der Erdgasverbrauch in Ludwigshafen habe 2021 in etwa 37 Terawattstunden betragen, davon sei etwa die Hälfte für die Strom- und Dampferzeugung verwendet worden, die Hälfte aber auch als Rohstoff.Die Mehrkosten für die europäischen BASF-Standorte hätten sich Brudermüller zufolge im Vergleich zum Vorjahr im zweiten Quartal auf 800 Millionen Euro belaufen.Insgesamt sei es im ersten Halbjahr aber noch gut für das Unternehmen gelaufen, das daher den Ausblick angehoben habe. Dabei sei aber auch betont worden, dass hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie mit Blick auf die Gasversorgung denkbare Produktionsunterbrechungen in Europa zusätzlich belastet könnten.Die anhaltend hohen Energiekosten sowie die Sorgen vor einem Gasmangel würden zusammen mit den Rezessionsängsten ein starker Belastungsfaktor für den DAX-Titel bleiben. Da zudem das Chartbild eher trüb ist, drängt sich bei der günstig bewerteten Dividendenperle derzeit kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 39,00 Euro belassen. (Analyse vom 20.09.2022)Mit Material von dpa-AFX