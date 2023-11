Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,80 EUR -1,81% (01.11.2023, 10:13)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,85 EUR -1,57% (01.11.2023, 10:00)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Chemiekonzerns habe am Dienstag zu den größten Gewinnern im DAX gezählt. Zwar habe sich BASF bei Vorlage des Q3-Berichts etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr gegeben, doch habe das Unternehmen mit dem freien Barmittelzufluss zu überzeugen gewusst. Die Mehrheit der Analysten sehe deshalb beim DAX-Konzern noch Aufholpotenzial.Zwar habe der Chemiekonzern wegen seiner Öl- und Gastochter Wintershall einen Quartalsverlust erlitten und sei für 2023 ein wenig vorsichtiger geworden. Doch selbst die angepasste Prognose sei ein offenes Geheimnis gewesen, habe ein Händler gesagt.Positiv habe sich auch Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank J.P. Morgan geäußert, der sein Kursziel von 58 Euro bekräftigt habe. Der Free Cashflow sei im Q3 stark gewesen und liege zehn Prozent über seiner Prognose. Die Quartalsergebnisse selbst hätten sich mit den zuvor deutlich reduzierten Markterwartungen gedeckt und daher nicht überrascht.Für Analyst Peter Spengler von der DZ BANK gebe es nach dem Quartalsbericht keinen Anpassungsbedarf beim Konsens. Er sehe auch keine negativen Auswirkungen auf die Aktienstory von BASF, "da die Situation zum zweiten Quartal 2023 aufgrund der makroökonomischen Umstände unverändert ist."Die Schweizer Großbank UBS hingegen bleibe für BASF bei "sell", das Kursziel laute auf 37 Euro. Das operative Ergebnis vor Sonderfaktoren liege jedoch um fünf Prozent über der Konsensschätzung, so Analyst Samuel Perry in einer ersten Einschätzung.Die Zahlen des Chemiekonzerns seien nicht so schlimm ausgefallen wie erwartet. Sollten weitere Hiobsbotschaften ausbleiben, könnte sich der Kurs vom aktuellen Niveau aus zunächst einmal in Richtung 48 Euro erholen. Der Stoppkurs sollte bei 36 Euro platziert werden. (Analyse vom 01.11.2023)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link