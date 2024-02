Börsenplätze BASF-Aktie:



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Konjunktur in praktisch allen großen Volkswirtschaften und damit den wichtigsten Absatzmärkten von BASF lahme. Dementsprechend solle nun gespart werden. So sollten am Standort Ludwigshafen die Kosten jährlich um eine Milliarde Euro bis 2026 verringert werden. Dies habe der DAX-Konzern am Freitag bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen 2023 mitgeteilt.Kosten sollten sowohl in der Produktion als auch in den Bereichen außerhalb der Produktion eingespart werden. Die Fixkosten des Chemiekonzerns könnten durch Effizienzsteigerungen in den Unternehmensstrukturen gesenkt und die Produktionskapazitäten den Markterfordernissen angepasst werden. "Mit dem Programm wird deshalb leider auch ein weiterer Stellenabbau verbunden sein", habe Unternehmenschef Martin Brudermüller gesagt.Bereits 2022 habe die BASF-Führung wegen verschlechterter Geschäfte und schwierigerer Rahmenbedingungen in Europa vor allem wegen stark gestiegener Gaspreise ein Sparprogramm angekündigt. Mit diesem sollten die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um insgesamt 1,1 Milliarden Euro gesenkt werden. Hinzu kämen weitere Maßnahmen, mit denen BASF ab Ende 2026 weitere jährliche Kosten von 500 Millionen Euro einsparen wolle. Zu den Maßnahmen würden auch der Abbau von Arbeitsstellen und die Stilllegung mehrere Chemieanlagen zählen.Dass die Dividende trotz der insgesamt eher mauen Geschäftsentwicklung stabil gehalten werde, dürfte am Markt gut ankommen. Auch das angekündigte Sparprogramm könnte dem Kurs zusätzlichen Rückenwind bescheren. Die leichte Erholung der Aktie könnte sich also fortsetzen. Angesichts der im historischen Vergleich immer noch sehr günstigen Bewertung habe der DAX-Titel aus fundamentaler Sicht noch jede Menge Luft nach oben.Wer investiert ist, bleibt dabei und belässt den Stopp bei 36,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link