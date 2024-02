Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,79 EUR -1,04% (07.02.2024, 16:16)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,865 EUR -1,07% (07.02.2024, 16:02)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Tag für Tag würden zahlreiche Konjunkturmeldungen über die Nachrichtenticker laufen. In den meisten Fällen würden sie nicht gerade für Freude in den Vorstandsetagen der deutschen Chemieriesen BASF, Evonik oder Covestro sorgen. Denn oft würden sie nur bestätigen, dass es in Europa, China oder in den USA konjunkturell weiter mau laufe. Doch in dieser Woche habe es zumindest wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer gegeben. So habe sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum erneut verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sei im Februar um 2,9 Punkte auf minus 12,9 Zähler gestiegen, wie das Beratungsunternehmen am Montag mitgeteilt habe. Es sei bereits der vierte Anstieg in Folge. Sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die Zukunftsaussichten seien besser als im Vormonat ausgefallen.Die maue Entwicklung der Weltkonjunktur bleibe in einem ohnehin schwierigen Marktumfeld weiterhin die größte Herausforderung für die Chemiekonzerne BASF, Covestro und Evonik. Doch dies sollte mittlerweile längst ausreichend in den Kursen eingepreist sein. Daher bleibe die im historischen Vergleich sehr günstig bewertete Aktie von BASF (Stoppkurs: 36 Euro) für mutige Anleger attraktiv, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link