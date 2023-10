Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,115 EUR +2,41% (10.10.2023, 12:06)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,18 EUR +3,03% (10.10.2023, 11:52)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Nachrichten, die über die Ticker laufen würden, seien nicht erfreulich für BASF: Die Konjunktur schwächele und die Energiepreise würden hoch bleiben. So sei der europäische Gaspreis am Montag über die runde Marke von 40 Euro gestiegen. Am Vormittag habe der richtungweisende Terminkontrakt TTF an der Börse in Amsterdam bis zu 41,80 Euro je Megawattstunde gekostet. Das seien knapp 10% mehr als am Freitag gewesen.Indes habe sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Oktober leicht eingetrübt. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sei um 0,4 Punkte auf minus 21,9 Zähler gefallen, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitgeteilt habe. "Die Weltwirtschaft befindet sich auch am Beginn des Herbstes auf der Nordhalbkugel in einer schwierigen Situation", habe Sentix das Resultat kommentiert. In der Eurozone und besonders in Deutschland sei die aktuelle Lage schwach. Rezessive Tendenzen würden damit bestehen bleiben. "Immerhin gibt es einen leichten Lichtblick in Form steigender Erwartungswerte. Eine Trendwende auszurufen, dürfte jedoch verfrüht sein."Gefühlt verschlechtere sich das Marktumfeld für BASF Woche für Woche. Es werde immer wahrscheinlicher, dass der weltgrößte Chemieproduzent seine Gewinnprognose erneut nach unten anpassen müsse. Vor diesem Hintergrund und aufgrund des intakten Abwärtstrends sollte beim DAX-Titel trotz der günstigen Bewertung und der hohen Dividenden vorerst nicht zugegriffen werden. Wer die BASF-Aktie bereits im Depot habe, beachte weiterhin den Stopp bei 36 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link