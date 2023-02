Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

52,34 EUR -0,46% (01.02.2023, 10:11)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

52,36 EUR -0,08% (01.02.2023, 09:56)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Verhinderung einer Gasmangellage und allgemein sinkende Energiekosten hätten den deutschen Chemiegiganten BASF, Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214) in den vergangenen Wochen bereits in die Karten gespielt. Und auch die Sorgen vor einer schweren Rezession würden immer weiter abnehmen. Die Prognosen der Experten würden sich immer weiter aufhellen.So werde die Weltwirtschaft die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die weiterhin hohe Inflation wohl etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. Hoffnung mache nicht zuletzt das Ende der Corona-Abschottung in China, habe es in der aktualisierten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Weltwirtschaft geheißen. "Die globalen Wirtschaftsaussichten haben sich dieses Mal nicht verschlechtert. Das ist eine gute Nachricht, aber nicht genug", habe IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas am Dienstag bei der Vorstellung des Berichts in Singapur gesagt. Der Weg zu einer vollständigen Erholung habe gerade erst begonnen.Zwar werde sich das Wachstum im Vergleich zu 2022 (3,4 Prozent) in diesem Jahr auf 2,9 Prozent verlangsamen. Doch die Aussichten seien "weniger düster" als noch im Oktober angenommen, habe Gourinchas betont. Grund dafür seien "positive Überraschungen" und eine "unerwartet hohe Widerstandsfähigkeit" in zahlreichen Volkswirtschaften, so der Bericht. Ein Treiber der Weltwirtschaft könnte Chinas Abkehr von der Null-Covid-Strategie sein.Der IWF erwarte in diesem Jahr kein Abrutschen der Weltwirtschaft in die Rezession - eine Option, welche die Ökonomen im Herbst nicht ausgeschlossen hätten. Gourinchas zufolge könnte die aktuelle Prognose einen "Wendepunkt" darstellen und das Wachstum seinen Tiefpunkt erreichen, während die Inflation zurückgehe. Sollte China mit den Impfungen gegen das Coronavirus schneller vorankommen, würde dies einen Aufschwung sichern.Das Marktumfeld für die deutschen Chemiekonzerne helle sich insgesamt weiter auf. Gerade vor diesem Hintergrund würden die im historischen Vergleich sehr günstig bewerteten Chemie-Titel für Mutige mit einem langen Atem attraktiv erscheinen. Auch charttechnisch würden alle drei Aktien aktuell eine gute Figur machen. Anleger können daher nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei Evonik bei 15,00 Euro, bei BASF bei 42,00 Euro und bei Covestro bei 28,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 01.02.2023)Mit Material von dpa-AFX