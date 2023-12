Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktien von Chemieproduzenten würden im heutigen Handel zu den stärksten Titeln an den Börsen zählen. So sei der Branchenindex STOXX Europe 600 Chemicals auf das höchste Niveau seit April 2022 geklettert. In einer besonders starken Verfassung würden sich dabei die Anteilscheine des weltgrößten Chemiekonzerns BASF präsentieren, die um knapp vier Prozent zulegen könnten.Damit stünden die BASF-Papiere an der Spitze des DAX und würden das höchste Niveau seit August markieren. Mittlerweile würden die Titel auf Jahressicht trotz aller Widrigkeiten sogar leicht im Plus notieren. UBS-Analyst Samuel Perry habe in seinem Ausblick auf 2024 bei den Aktien der Ludwigshafener eine Kehrtwende vollzogen und aus einer Verkaufs- eine Kaufempfehlung gemacht. Er zähle die Papiere nun sogar zu seinen Branchenfavoriten. Zudem habe er das Kursziel von 40,00 auf 55,00 Euro erhöht.Perry habe seine Ergebnisschätzungen je Aktie in der am Mittwoch vorliegenden Studie bis 2025 im Schnitt um 32 Prozent angehoben. Die Prognosen für das operative Ergebnis (EBIT) der Ludwigshafener habe er um durchschnittlich sieben Prozent aufgestockt und liege hier für 2024/25 nun um 13 Prozent über dem Marktkonsens. Perry setze vor allem auf einen Aufschwung im Geschäft mit Basischemikalien.Deutlich skeptischer gestimmt habe sich indes am Dienstag das Analysehaus Warburg Research gezeigt. So sei die Einstufung für die BASF-Aktie nach einem Strategie-Update auf "hold" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen worden. Der Chemiekonzern habe neue Leistungskennziffern und Profitabilitätsziele vorgestellt, aber keine Wachstumsziele, habe Analyst Oliver Schwarz betont.Wer investiert ist, bleibt dabei und belässt den Stoppkurs bei 36,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2023)Mit Materila von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link