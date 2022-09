Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,445 EUR +0,34% (09.09.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,495 EUR -1,04% (08.09.2022, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Marktumfeld für konjunkturabhängige Konzerne wie BASF oder Evonik dürfte auch im kommenden Jahr schwierig bleiben. Denn die hohen Energiepreise würden Deutschland nach der Herbstprognose des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in die Rezession drücken. Im kommenden Jahr werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) voraussichtlich um 0,7 Prozent zurückgehen, habe das IfW Kiel am Donnerstag mitgeteilt.Damit habe das Institut seine bisherige Prognose um 4 Prozentpunkte gesenkt. Im laufenden Jahr dürfte es noch ein Plus von 1,4 Prozent geben, 0,7 Prozentpunkte weniger als in der Sommerprognose erwartet. Für 2024 erwarte das IfW Kiel jedoch immerhin wieder einen Zuwachs des BIP um 1,7 Prozent.Mit den hohen Importpreisen für Energie rolle eine konjunkturelle Lawine auf Deutschland zu, habe der Vizepräsident und Konjunkturchef des IfW Kiel, Stefan Kooths, prognostiziert. "Vor allem energieintensive Produktionen und konsumnahe Wirtschaftsbereiche werden mit Wucht getroffen."Die deutsche Energieimportrechnung steige der Prognose zufolge in diesem Jahr voraussichtlich um 123 Milliarden Euro und um weitere 136 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Das Geld fehle im Inland für den Konsum und schmälere die Rentabilität energieintensiver Unternehmen. In der Folge werde Deutschlands Wirtschaftskraft sinken und im nächsten Jahr um 130 Milliarden Euro niedriger sein als bislang vom IfW Kiel erwartet. Die Kaufkraft der privaten Haushalte dürfte im kommenden Jahr mit 4,1 Prozent so stark einbrechen wie noch nie im wiedervereinigten Deutschland. Für die Teuerung erwarte das IfW Kiel im nächsten Jahr 8,7 Prozent, nach 8 Prozent im laufenden Jahr.In der aktuellen Gemengelage drängt sich nach wie vor kein Kauf der beiden grundsätzlich sehr gut aufgestellten und langfristig aussichtsreichen Firmen an, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bei BASF investiert sei, belasse den Stopp bei 39,00 Euro. Bei Evonik sollte zunächst eine Besserung der kurzfristigen Aussichten sowie eine Bodenbildung abgewartet werden. (Analyse vom 09.09.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: