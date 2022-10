Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie habe im gestrigen Handel deutlich zulegen können. Die Aussicht auf endlich nachhaltige sinkende Energiekosten habe dem Papier des weltgrößten Chemieproduzenten einen kräftigen Schub gegeben. Allerdings gebe es nach wie vor auch mahnende Stimmen.So rate etwa die UBS weiterhin zum Verkauf der BASF-Aktie und stuft sie mit "sell" ein. Das Kursziel sehe Analyst Andrew Stott unverändert bei 37 Euro. Er habe betont, in ähnlichen früheren Phasen sei die Margenerosion von sinkenden Rohstoffpreisen zumindest etwas kompensiert worden. Die Anleger würden sich aktuell fragen, ob es diesmal angesichts weiter hoher Energiepreise anders sei. Für Farben- und Klebstoffhersteller sei die Rohstoffpreisentwicklung aktuell sehr günstig, für die Hersteller der Grundstoffe entsprechend negativ. Bei den Chemieherstellern für den Konsumbereich ergebe sich derweil ein differenziertes Bild."Der Aktionär" sei für die BASF-Aktie optimistischer gestimmt. Mutige Anleger könnten weiterhin darauf setzen, dass der zuvor über Monate hinweg gebeutelten Aktie eine nachhaltige Erholung gelinge. Der Stopp könne bei 34 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link