Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,845 EUR +0,69% (23.11.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,72 EUR -0,21% (22.11.2023, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) befindet sich seit dem Abprall an der Unterstützung bei 40,40 EUR in einem kurzfristigen Aufwärtstrend und könnte vor einem langfristigen Kaufsignal stehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Das Papier habe bisher bis 45,36 EUR ansteigen können und sei in der Folge wieder bis zum 50er-EMA im Tageschart zurückgekommen. Der 50er-EMA biete eine solide Unterstützung und notiere aktuell bei 43,50 EUR. Die BASF-Aktie sei am Vortag leicht höher bei 43,72 EUR aus dem Handel gegangen.AusblickDie Aktie von BASF könnte nachhaltig am 50er-EMA im Tageschart bei 43,50 EUR nach oben abprallen und den kurzfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Komme es dann auch zu einem Durchbruch über die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart bei aktuell 44,00 EUR, würde ein langfristiges Long-Signal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann wohl der Widerstand bei 44,40 EUR, darüber dann der Bereich um den 200er-EMA bei 45,50 EUR. Sollte die Aktie hingegen doch unter den 50er-EMA fallen, wäre ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 42,00 EUR zu erwarten. (Analyse vom 23.11.2023)Börsenplätze BASF-Aktie: