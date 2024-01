Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bedeutung der E-Mobilität in Deutschland und weltweit wachse immer weiter. Dementsprechend wolle sich der weltgrößte Chemieproduzent BASF auch in diesem Geschäft positionieren. Die Ludwigshafener hätten dabei vor allem ein Auge auf die Produktion von Batteriematerialien gelegt. Auch beim Recycling von Altbatterien sehe der DAX-Konzern Chancen.Dies unterstreiche nun ein weiterer Deal. Demnach solle der Chemiekonzern zukünftig für den Lkw- und Bus-Hersteller Iveco Altbatterien aus den Elektrofahrzeugen wiederverwerten. Dabei solle BASF den kompletten Recyclingprozess für die Lithium-Ionen-Batterien organisieren.Dr. Daniel Schönfelder, bei BASF für das Batteriematerial- und Batterierecyclinggeschäft verantwortlich, habe erklärt: "Die Partnerschaft mit der Iveco Group ist unsere erste Vereinbarung für das Recycling von Batterien aus elektrisch angetriebenen Vans, Bussen und Lastwagen und ein wichtiger Schritt für unser Batterierecyclinggeschäft, um unsere Aktivitäten auf den Nutzfahrzeugsektor auszuweiten."Er habe hinzugefügt: "Damit können wir unser europäisches Sammelnetzwerk weiter stärken und in diesem sich entwickelnden Markt weiter vorankommen. Mit unseren Recyclinglösungen wollen wir den europäischen Markt dabei unterstützen, den Kreislauf zu schließen und die ehrgeizigen politischen Vorgaben der EU-Batterieverordnung zur Kreislaufwirtschaft zu erfüllen."Es bleibe dabei: Aktuell belaste BASF natürlich die anhaltend mau laufende Weltkonjunktur. Doch die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den strategisch sinnvoll aufgestellten Chemieriesen seien durchaus gut. Zudem locke eine im historischen Vergleich günstige Bewertung.Wegen des aktuell schwachen Charts drängt sich vorerst noch kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 36,00 Euro. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link