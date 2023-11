Börsenplätze BASF-Aktie:



43,68 EUR +2,85% (02.11.2023, 12:56)



43,71 EUR +3,37% (02.11.2023, 12:41)



DE000BASF111



BASF11



BAS



BFFAF



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Chemiegigant habe die Prognosen für das Gesamtjahr am Dienstag weiter zurückgenommen. Offiziell würden die Bandbreiten laut CEO Martin Brudermüller zwar unverändert bleiben, doch man werde wohl eher am unteren Ende der bisherigen Prognose liegen. Verantwortlich für die Anpassung der Prognose seien eine "ausbleibende Stabilisierung der Chemieproduktion", weniger Absatzmenge sowie sinkende Preise, habe Brudermüller bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2023 gesagt. Er glaube zwar an eine Stabilisierung der weltweiten Chemieproduktion im letzten Quartal des Jahres, befürchte aber, dass die Rohstoffpreise aufgrund der weltpolitischen Spannungen erneut steigen und damit die Aussichten kippen könnten.Die BASF-Aktie habe zwar negativ auf die Q3-Zahlen reagiert, könne sich aber schon am Donnerstagmorgen wieder erholen. Das deute darauf hin, dass der Markt die Nachrichten nach einem kurzen Schock insgesamt doch gut verdaut haben und der Chemie-Titel weiter an Fahrt gewinnen könnte.Trotz schlechter Nachrichten habe sich die BASF-Aktie in den letzten Wochen gut geschlagen und sich zuletzt ein gutes Stück von ihren Tiefständen gelöst. Helle sich nun auch das Gesamtmarktumfeld wieder auf, könnte die seit Frühling laufende Korrektur ihr Ende finden. "Der Aktionär" rate zum Kauf mit einem Stopp bei 36 Euro, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link