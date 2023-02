Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Licht und Schatten hätten Analysten und Händler am Freitag mit Blick auf die Nachrichten von BASF ausgemacht. Die Kursreaktion habe im frühen Aktienhandel aber eine klare Sprache gesprochen: Die Papiere von BASF seien um knapp vier Prozent auf gut 50 Euro gesunken. Sie würden damit drohen, aus der Konsolidierung der vergangenen Wochen zu fallen, als sie zwischen etwa 51 und 54 Euro gependelt hätten.Als mögliche Profiteure der von BASF angekündigten Werksschließungen hätten Experten derweil Covestro und LANXESS ausgemacht.Der weltgrößte Chemiekonzern rechne für das laufende Jahr mit einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses. Zum Jahresende sollten 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro verdient werden. Das wäre ein Rückgang von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen wolle zudem weltweit 2.600 Stellen streichen und Produktionsanlagen stilllegen. Die Dividende solle indes mit 3,40 Euro stabil bleiben, ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm werde dagegen vorzeitig beendet.Analyst Tim Jones von der Deutschen Bank habe das Ergebnisziel von BASF für 2023 "nicht so schlecht, wie viele befürchtet hatten" genannt. Die Konsensschätzung liege mit 5,2 Milliarden Euro um 100 Millionen Euro über dem Mittelwert der von BASF in Aussicht gestellten Spanne. Größere Änderungen an den Markterwartungen sollte es folglich nicht geben. Der überraschend starke Anstieg der Barmittel auf 4,5 Milliarden Euro im Schlussquartal 2022 untermauere die für 2022 angekündigte Dividende.Covestro werde am 2. März Zahlen vorlegen, LANXESS am 15. März. "Der Aktionär" bleibe bei beiden Werten zuversichtlich, Anleger sollten an Bord bleiben.Bei BASF habe sich das kurzfristige charttechnische Bild etwas eingetrübt. Es gelte hier nun, die 90-Tage-Linie zu verteidigen. Mittelfristig bleibt das Papier aber aussichtsreich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Dividende biete zudem noch immer eine gute Renditechance. (Analyse vom 24.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link