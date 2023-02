Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei.



Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der deutsche Aktienmarkt sei stark in die neue Woche gestartet. Nach dem gestrigen Kursanstieg seien am heutigen Dienstag jedoch leichte Gewinnmitnahmen zu beobachten. Anders sehe die Lage bei der BASF-Aktie aus, die heute fester in den Handel starte, nachdem die neusten Zahlen den Anlegern auf den Magen geschlagen hätten.Der Chemieriese BASF habe am Freitag einen eher düsteren Ausblick auf das Jahr 2023 vorgelegt und wolle nun kräftig sparen. An der Börse sei es daraufhin deutlich bergab gegangen und die Aktie sei unter großen Momentum durch mehrere Unterstützungen gefallen. Auch der GD50 bei 51,10 Euro und der GD100 bei 49,07 Euro hätten den Kursverfall nicht stoppen können. Für die Bullen stehe nun die wichtige 200-Tage-Linie bei 46,47 Euro als Stütze im Fokus.Die vergangenen Tage seien ungemütlich für BASF-Investoren gewesen. Gleichzeitig scheine die Kursreaktion aus technischer Sicht übertrieben, denn der RSI-Indikator sei mit einem Wert von 31 nahe am Stark-Überverkauft-Bereich angelangt. Gleichzeitig sei die Aktie fundamental im historischem Vergleich weiterhin günstig bewertet.Anleger lassen sich also nicht Verunsichern und beachten den Stopp bei 42,00 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.