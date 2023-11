Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,32 EUR -0,62% (01.11.2023, 09:14)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

43,60 EUR +0,15% (01.11.2023, 09:00)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.11.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Kursgewinne nach den Zahlen - ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat gestern mit einem Plus von 4,5% auf die Quartalszahlen reagiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns am vergangenen Mittwoch (25.) auf das aktuelle 2023er Tief bei 40,25 EUR gefallen sei, habe eine Erholungsbewegung eingesetzt. Dabei hätten die Papiere binnen vier Sitzungen in der Spitze 8,9% an Wert zugelegt und sich gestern - nach Vorlage der Quartalszahlen - auf das aktuelle Wochenhoch bei 43,84 EUR geschoben. Mit dem Endstand bei 43,53 EUR hätten die Papiere einen Tagesgewinn von 4,5% über die Ziellinie gebracht und den Monat Oktober mit einem Plus von 1,4% beendet.Ausblick: Mit dem gestrigen Tagesschluss habe sich die BASF-Aktie über den kurzfristigen GD50 (aktuell bei 43,47 EUR) geschoben. Gleichzeitig würden sich die Notierungen jetzt in der Mitte des zuletzt kursbestimmenden Abwärtstrendkanals befinden.Das Long Szenario: Könnten die Papiere an die jüngsten Aufwärtstendenzen anknüpfen und auf Schlusskursbasis über 43,84 EUR steigen, könnte sich ein Hochlauf an das 2022er November-Tief bei 44,19 EUR anschließen. Darüber müsste auch die 100-Tage-Linie überboten werden, bevor es um das Volumenmaximum zwischen 45,50 und 45,75 EUR gehen würde. Mit einem Sprung über den GD200 könnte anschließend sogar der Ausbruch über die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung gelingen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: