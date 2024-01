Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,895 EUR -0,69% (12.01.2024, 17:55)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,78 EUR -0,11% (12.01.2024, 17:39)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (12.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Chemieriese und Stena Recycling wollten zukünftig bei der Herstellung von Schwarzer Masse kooperieren. Das Ziel sei, eine Wertschöpfungskette für das Recycling für Elektroauto-Batterien aufzubauen. Im Mittelpunkt solle eine möglichst hohe Rückgewinnungsrate für Metalle wie Lithium, Nickel und Kobalt stehen.Die beiden Unternehmen wollten durch ihre Arbeit geschlossene Kreislauflösungen für den europäischen Markt für Elektroauto-Batterien erschaffen. Daniel Schönfelder, Präsident des Bereichs Catalysts bei BASF und damit auch für das Batteriegeschäft des DAX-Konzerns verantwortlich, habe erklärt: "Durch die Zusammenarbeit mit Stena Recycling stärken wir die Fähigkeit der BASF, ein erweitertes Batteriesammelnetzwerk mit einem starken Partner in den skandinavischen Ländern anzubieten. Damit können wir unser Angebot an individuellen und geschlossenen Kreislauflösungen für Batterieproduzenten und Hersteller von Elektrofahrzeugen in Europa erweitern. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft für den europäischen Markt für Elektrofahrzeug-Batterien."Die Herausforderungen für BASF würden auch 2024 weiterhin bestehen bleiben. Dennoch stünden die Chancen relativ gut, dass sich die im historischen Vergleich sehr günstig bewertete Dividendenperle im laufenden Jahr wieder erholen könne. Der Stoppkurs könne bei 36 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: