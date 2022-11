Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF habe es zuletzt alles andere als leicht gehabt. Wegen der explodierenden Energiepreise drossele die deutsche Chemie- und Pharmabranche ihre Produktion immer weiter. Im Zuge der allgemein freundlichen Stimmung am Gesamtmarkt habe die BASF-Aktie zwar wieder an Boden gutmachen können, zu Wochenbeginn drücke nun allerdings eine Verkaufsempfehlung der UBS auf die Stimmung. Die Schweizer Großbank habe die Einstufung für den Ludwigshafener Konzern auf "sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Die BASF-Aktie habe zum Wochenstart unter der Kurszielsenkung gelitten. Nachdem der Titel bereits letzte Woche deutlich überkauft gewesen sei und infolgedessen leicht zurückgesetzt habe, nähere er sich nun der Unterstützung an der 200-Tage-Linie (aktuell bei 47,77 Euro). Diese verlaufe aktuell nahe der Unterstützungszone um 47,20 Euro. Könnte diese Marke innerhalb der nächsten Handelstage erfolgreich getestet werden, stünden die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gut. Kurzfristig dürfte es dann weiter bis an den Widerstandsbereich um 55 Euro gehen.Die BASF-Aktie setze indes die Konsolidierung nach zuvor kräftigem Kurszuwachs fort. "Der Aktionär" halte an seiner bisherigen Einschätzung fest: Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten weiterhin auf eine nachhaltige Erholung des historisch günstig bewerteten Titels spekulieren (Stoppkurs: 34 Euro), so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link