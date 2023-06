XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,695 EUR -3,11% (20.06.2023, 11:50)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von HSBC:Die Analysten von HSBC streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Eine schwache Nachfrageerholung, schwache Auftragsbestände und eine unwahrscheinliche Erholung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 würden eine mögliche Senkung des Konsenses bedeuten. Der Abbau von Lagerbeständen, das geringe Vertrauen in der Industrie, die schwachen Preise für Chemikalien und die steigenden globalen Zinssätze würden bedeuten, dass sich der Aufschwung in das Jahr 2024 verschiebe. Die Senkung der Prognosen spiegele den schwachen Handel wider.Die Analysten von HSBC stufen die BASF-Aktie von "buy" auf "hold" herab. Das Kursziel werde von 57,00 auf 46,00 EUR reduziert. (Analyse vom 19.06.2023)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:42,815 EUR -2,01% (20.06.2023, 12:05)