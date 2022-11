Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,965 EUR -1,31% (02.11.2022, 15:36)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,03 EUR -1,02% (02.11.2022, 15:22)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Ein gutes Zeichen für unsere Zukunft und ein Zeichen auch dafür, dass die große industrielle Transformation, die große Modernisierung Deutschlands gelingen wird", so bewertet Bundeskanzler Olaf Scholz den BASF-Fabrikneubau in Schwarzheide zur Batteriezellfertigung. Bisher seien an diesem Standort Lacke, Kunststoffe oder Pflanzenschutzmittel produziert worden. Nun sollten hier zudem Batterievorprodukte hergestellt werden. Zudem sei eine Kathodenteilefabrik und später auch noch ein Recyclingwerk geplant. Den Strom hierfür solle ein riesiger Solarpark mit einer Maximalleistung von 24 Megawatt liefern.Scholz habe betont: "Wir wollen 2045 weiter eines der ganz großen erfolgreichen Industrieländer in der Welt sein, wir wollen gute, gut bezahlte Arbeitsplätze haben, und wir wollen gleichzeitig CO2-neutral wirtschaften." Dies wiederum sei nur möglich, wenn auch konsequent auf Innovationen der Industrie gesetzt werde, "und dass sie stattfindet, das können wir hier ganz praktisch erleben".BASF-CEO Dr. Martin Brudermüller habe im Rahmen des Treffens mit dem Bundeskanzler noch einmal erklärt: "Trotz der aktuell wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen treiben wir unsere langfristigen Transformationsprojekte voran. Wir behalten das Ziel fest im Blick, unsere CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2018 weltweit um 25 Prozent zu senken. Denn wir wollen unseren Kunden nicht nur innovative Produkte höchster Qualität, sondern auch mit einem möglichst niedrigen CO2-Fußabdruck anbieten. Der Standort Schwarzheide und der Bau der Fabrik für Batteriematerialien inklusive einer Anlage für Batterierecycling sind perfekte Beispiele für diese Transformation."Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link