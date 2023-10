Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,235 EUR -1,73% (09.10.2023, 11:33)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

41,235 EUR -1,40% (09.10.2023, 11:18)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Gunther Zechmann von Sanford C. Bernstein & Co:Gunther Zechmann, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS) von "outperform" auf "market-perform" herab.Gunther Zechmann halte eine Erholung der Industrieproduktion in den nächsten zwölf Monaten nicht mehr für wahrscheinlich genug, um zu glauben, dass BASF den Markt übertreffen könne. Während die Bewertung der Aktie "bemerkenswert billig" sei, was das Abwärtspotenzial begrenze, hätten sich die Verkäufer mit ihren Prognosen für 2024 "übernommen", so der Analyst in einer Research Note.Gunther Zechmann, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die BASF-Aktie von "outperform" auf "market-perform" zurück und senkt das Kursziel von 57 auf 41 EUR. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze BASF-Aktie: