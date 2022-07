Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,12 EUR -0,24% (27.07.2022, 09:09)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,185 EUR -2,21% (26.07.2022)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nachdem BASF bereits kürzlich mit überraschend guten Eckdaten für das zweite Quartal habe beeindrucken können, sei dies den Ludwigshafenern am Mittwoch erneut gelungen. So habe der weltgrößte Chemieproduzent seine detaillierten Ergebnisse für das abgelaufene Quartal präsentiert, die sich sehen lassen könnten. Zudem sei die Jahresprognose erhöht worden.Für 2022 rechne der Konzern nun mit einem Zuwachs beim Umsatz auf 86 bis 89 Milliarden Euro. Zuvor sei der Vorstand noch von einem Rückgang auf 74 bis 77 Milliarden ausgegangen, nach 78,6 Milliarden Euro 2021.Beim operativen Ergebnis habe BASF das untere Ende der Prognosespanne angehoben und peile nun für 2022 mindestens 6,8 Milliarden Euro an anstatt der zuvor 6,6 Milliarden. Das obere Ende des Gewinnziels habe das Unternehmen mit 7,2 Milliarden Euro bestätigt. 2021 habe BASF einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 7,8 Milliarden Euro ausgewiesen.Dabei gehe BASF für das zweite Halbjahr von einer allmählichen Abkühlung der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit aus. Diese werde jedoch deutlich stärker für Europa ausgeprägt sein, habe es geheißen. Bei seiner Prognose unterstelle das Unternehmen, dass es weder zu starken Einschränkungen durch erneute Lockdowns in China noch zu Produktionsabstellungen aufgrund einer Gasmangellage in Europa komme.Dass BASF in diesem anhaltend schwierigen Marktumfeld tatsächlich die Gesamtjahresprognose anhebe, sei wirklich bemerkenswert. Dies könnte der in den vergangenen Monaten gebeutelten Aktie womöglich endlich nachhaltig Schwung verleihen.Allerdings bleibt der DAX-Titel wegen der Sorgen um die weitere Gasversorgung Deutschlands weiterhin nur für Mutige geeignet (Stopp: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link