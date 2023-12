Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

48,18 EUR -0,77% (22.12.2023, 09:52)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

48,31 EUR -0,33% (22.12.2023, 09:38)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF habe nach jahrelanger Suche einen Abnehmer für die Öl- und Gastochter Wintershall Dea gefunden. Der britische Ölkonzern Harbour Energy werde die Sparte übernehmen. Im Gegenzug würden die bisherigen Eigentümer BASF sowie Letter One neben einer Zahlung von knapp zwei Milliarden Dollar auch eine Beteiligung an Harbour Energy erhalten.Insgesamt werde Wintershall Dea damit mit knapp elf Milliarden Dollar bewertet. In den Augen der Analysten sei das ein durchaus ordentliches Geschäft für den DAX-Konzern. So habe etwa die UBS das Rating für BASF nach der angekündigten Übernahme der Tochter Wintershall Dea auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Transaktion sei eindeutig positiv und stehe im Einklang mit der seit langem kommunizierten Strategie des Chemiekonzerns, sich aus dem Öl- und Gasgeschäft zurückzuziehen, habe Analyst Samuel Perry in einer ersten Reaktion am Donnerstag geschrieben. Die implizite Bewertung des Deals liege wohl über der Markterwartung. Zudem werde nun die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenkürzung weiter verringert.Hingegen bleibe das Analysehaus Jefferies skeptisch. Analyst Chris Counihan habe die Aktie nach der Vereinbarung zur Übernahme des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall Dea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Harbour-Aktienkurs von derzeit um 300 Pence impliziere eine Gesamtbewertung von 10,6 Milliarden Dollar für Wintershall und dies wiederum impliziere einen Wert für den knapp 73-prozentigen BASF-Anteil an Wintershall von sieben Milliarden Euro - mehr als er gedacht habe, habe Counihan betont. Mit den Cash-Einnahmen werde BASF wohl die ansonsten im Jahr 2024 schuldenfinanzierte Dividende finanzieren können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: