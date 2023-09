Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BASF-Aktie habe zuletzt zur Schwäche tendiert. Konkret sei es im ersten Herbstmonat bis dato rund 5 Prozent gen Süden gegangen. Dabei melde sich zur Wochenmitte ein US-Analystenhaus mit einer durchaus positiven Einschätzung zu Wort. Die Aktie könne davon immerhin leicht profitieren.Konkret habe JP Morgan die Einstufung für BASF nach einer Konferenz der US-Bank auf "overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätten die Papiere des DAX-Konzerns noch rund 30 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Aus einem Gespräch mit Konzernchef Martin Brudermüller ziehe er das Fazit, dass dieser den Nachfrage-Tiefpunkt für erreicht halte, habe Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Die Nachfrage im August, einem saisonal eher trüben Monat, habe offenbar etwas über den Erwartungen des Chemiekonzerns gelegen. Der Manager gehe aber von einem nach wie vor schwierigen ersten Halbjahr 2024 und keiner schnellen V-förmigen Erholung aus.Auch "Der Aktionär" sei weiterhin vorsichtig optimistisch für die BASF-Papiere. So sollten auf dem aktuellen Kursniveau bereits viele (konjunkturelle) Risiken eskomptiert sein.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.