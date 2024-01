Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger würden sich zurückhalten und entsprechend ruhig gestalte sich die erste Handelsstunde nach dem DAX-Start. Bei der BASF-Aktie würden Investoren dagegen aufatmen, nachdem der Titel in der vergangenen Woche knapp an einer wichtigen Unterstützung gedreht habe. Rückenwind habe auch ein positives Analystenkommentar geliefert.Die deutschen Chemieproduzenten LANXESS , BASF und Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) würden unter der anhaltenden Schwäche der Weltwirtschaft leiden. Auch in den USA nehme die Konjunktur kaum richtig Fahrt auf. Ein Beleg dafür seien nun die Ergebnisse des stark auf den Heimatmarkt fokussierten US-Chemiekonzerns Dow für das vierte Quartal gewesen.Die Privatbank Berenberg habe in der vergangenen Woche ein neues Update zur BASF-Aktie veröffentlicht. Die Einstufung für BASF sei auf "hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen worden. 2024 dürfte für Anleger in der Chemiebranche im Verlauf zu dem Jahr werden, das sie sich eigentlich für 2023 erhofft hätten - ein Jahr der Volumenerholung und verbesserter Profitabilität, habe Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. An den Gewinnerwartungen für 2023 sollte es die letzten großen Kürzungen gegeben haben. Vor allem diversifizierte Konzerne sehe er in einer guten Ausgangsstellung.Nachdem am Mehrmonatshoch bei der psychologisch wichtigen 50-Euro-Marke zum Jahreswechsel vorerst Schluss gewesen sei, sei die BASF-Aktie bis kurz vor dem Support bei 42,30 Euro abgesackt. In der vergangenen Woche hätten sich dann die Bullen wieder aus der Deckung gewagt und ein weiteres Verkaufssignal abwenden können. Auch der Widerstand bei 44,54 Euro sei geknackt worden.Die BASF-Aktie habe in den vergangenen Tagen einen Rebound vollzogen und sollte auch der Sprung über die 200-Tage-Linie gelingen, helle sich der Chart weiter auf.Anleger bleiben an Bord und beachten den Stopp bei 36,00 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 29.01.2024)