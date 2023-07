Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

47,375 EUR 0,00% (24.07.2023, 08:47)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

47,47 EUR -0,43% (21.07.2023)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Dieses Projekt lasse aufhorchen: Der weltgrößte Chemiekonzern BASF habe Ende der vergangenen Woche angekündigt, dass man zusammen mit einem chinesischen Partner einen riesigen Offshore-Windpark bauen und betreiben wolle. Darüber solle der derzeit entstehende BASF-Standort Zhanjiang in der Provinz Guangdong künftig komplett mit Strom versorgt werden.Der Windpark solle nach der Fertigstellung im Jahr 2025 eine Leistung von 500 Megawatt haben, derzeit stehe noch die Baugenehmigung der chinesischen Behörden aus. Zu finanziellen Details habe die BASF keine Angaben gemacht. Offshore-Windpark bedeute, dass Windkraftanlagen zur Stromerzeugung vor der Küste auf dem Meer errichtet würden, wo es mehr und andauernder winde als an Land. Die BASF sei mit 10 Prozent an dem Joint Venture beteiligt, der chinesische Partner Mingyang halte 90 Prozent der Anteile.Die BASF investiere in den neuen Standort Zhanjiang im Süden Chinas bis zu zehn Milliarden Euro, es sei die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte. Offizieller Start für das Bauprojekt sei Ende 2019 gewesen. Eine erste Produktionsanlage für technische Kunststoffe, die von der Automobil- und Elektronikindustrie benötigt würden, sei im September 2022 in Betrieb genommen worden. Zhanjiang werde nach der kompletten Fertigstellung - geplant für das Jahr 2030 - die weltweit drittgrößte Produktionsstätte der BASF nach Ludwigshafen und Antwerpen sein. Kritiker würden bemängeln, dass sich der Chemiekonzern mit dem Milliarden-Investment zu abhängig von China mache, und auf schwelende geopolitische Spannungen mit Taiwan verweisen.Die Investition in Windstrom zur Versorgung des neuen Verbund-Standorts in China mache mittel- bis langfristig absolut Sinn. Kurzfristige Effekte auf das Konzernergebnis sowie den Aktienkurs seien aber nicht zu erwarten. Entscheidend hierfür dürfte dafür in erster Linie die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft sein.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte :