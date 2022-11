Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,35 EUR +1,72% (04.11.2022, 09:14)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,535 EUR -1,15% (04.11.2022, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Der Oktober verlief für Käufer in der BASF-Aktie durchaus erfolgreich. Die Aktie konnte ausgehend vom Jahrestief nicht nur fast 25% zulegen, sondern dabei auch noch den Widerstandsbereich um 44,685 EUR durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit hätten die Bullen die Chance, die gesamte Konsolidierung seit Sommer hinter sich zu lassen und einen neuen Aufwärtstrend zu starten. Nutzen können habe man diese Chance aber noch nicht und gestern sei der Aktienkurs sogar wieder unter 44,685 EUR zurückgefallen.AusblickMit Argusaugen werde man momentan das Kursgeschehen in der BASF-Aktie verfolgen. Wenn die Verkäufe kurzfristig weiter anhalten und auch der 44er-Preisbereich nachhaltig unterschritten werde, könnte sich ein bullischer Fehlausbruch etablieren. Infolgedessen wären Abgaben in Richtung 41,35 EUR und sogar wieder zum Jahrestief möglich. Ein Szenario, welches die Bullen gerne vermeiden würden. Dafür aber müsste der Kurs schnell wieder über 45 EUR ansteigen. Als nächstes müsste man den Widerstand bei 47,23 EUR anlaufen und knacken, wo dann mehr Aufwärtspotential frei werden würde. (Analyse vom 04.11.2022)Börsenplätze BASF-Aktie: