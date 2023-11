Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Hoffnung auf eine deutliche Entspannung der Geldpolitik seien die Anleger zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt weiter in Kauflaune. Der DAX habe am Nachmittag ein Plus von aktuell rund 0,75 Prozent verbucht. Dieser Mix aus guten Nachrichten und positiver Stimmung verleihe auch der BASF-Aktie neuen Auftrieb.Anleger würden angesichts eines nachlassenden Inflationsdrucks in den USA davon ausgehen, dass der Zinshöhepunkt erreicht sei. "Noch vor zwei Wochen hatte kaum jemand mit einer Jahresendrally gerechnet, jetzt haben die Aktienmärkte einen Sprint hingelegt", hätten die Marktexperten von Index Radar geschrieben. Weitere Leitzinserhöhungen der US-Notenbank FED seien nun vollständig ausgepreist. "Das Thema auf dem Parkett ist nur noch, wann die Notenbanker die ersten Leitzinssenkungen vornehmen werden."Guten Nachrichten gebe es auch aus der Chemiebranche. Die angeschlagene deutsche Chemieindustrie habe im dritten Quartal ihre Talfahrt bei der Produktion gestoppt. Erstmals seit sechs Quartalen habe die Chemie- und Pharmabranche ein leichtes Produktionsplus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal verzeichnet, habe der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in Frankfurt mitgeteilt. Ohne das Pharmageschäft habe es sogar ein Wachstum um 1,7 Prozent gegeben.Aufgrund der ohnehin gedämpften Erwartungshaltung sei die Enttäuschung bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen nicht besonders groß ausgefallen und die Aktie habe sich schnell wieder gefangen. Auch die Analysten würden Mut machen und trotz der aktuellen Schwierigkeiten weiteres Potenzial sehen. Beispielweise sei die US-Bank J.P. Morgan für die BASF-Aktie weiter bullish gestimmt. Analyst Chetan Udeshi habe das Anlagevotum zuletzt auf "overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen.Günstige Bewertung, positive Analystenstimmen und 7,5 Prozent Dividendenrendite - für risikofreudige Anleger eine interessante Kauf-Gelegenheit, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: