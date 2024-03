Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Ganz klar, noch immer hätten die Chemiegiganten BASF, Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) und Covestro ( ISIN DE0006062144 WKN 606214 ) mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Zwar seien die für die Branche wichtigen Gaspreise inzwischen deutlich gesunken, doch noch immer lahme die Weltkonjunktur. Immerhin gebe es allmählich wieder Lichtblicke. Auch der Chemieverband sehe nun erste Anzeichen einer Erholung.Der Umsatz der Branche werde im laufenden Jahr voraussichtlich um 3,5 Prozent fallen, während die Produktion stagnieren dürfte, habe der Verband der Chemischen Industrie (VCI) in Frankfurt mitgeteilt. Trotzdem keime nach der langen Dürrephase erste Hoffnung auf, habe VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup betont. "Seit Februar berichten einzelne Unternehmen von einer leicht verbesserten Auftragslage - vor allem im Ausland." Eine Erholung werde aber frühestens für das zweite Halbjahr erwartet."Nicht nur die chemisch-pharmazeutische Industrie, sondern die gesamte heimische Wirtschaft leidet weiterhin unter der schleppenden Konjunktur und den strukturellen Problemen", habe er festgestellt. Wichtige Industriekunden in Deutschland hätten Aufträge gekappt, während die Chemie billige Konkurrenz aus China spüre.Im vergangenen Jahr sei der gesamte Umsatz um gut 12 Prozent auf 229,3 Milliarden Euro zurückgegangen. Die Produktion sei um 7,9 Prozent und in der Chemie allein um mehr als zehn Prozent geschrumpft. Die Beschäftigung sei derweil stabil bei rund 477.000 Menschen in Deutschland geblieben. Die Chemie- und Pharmabranche habe wegen des Anstiegs der Energiepreise im Zuge des Ukraine-Kriegs und der schwachen Konjunktur schwierige Zeiten erlebt.Eine Sonderstory bleibe die Covestro-Aktie. Das Übernahmeziel von Adnoc bleibe eine Halteposition. Der Stopp sollte hier bei 44,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Mit Material von dpa-AFX