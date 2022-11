Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Herausforderungen für Chemieriesen wie BASF würden groß bleiben. Wegen der explodierenden Energiepreise drossele die deutsche Chemie- und Pharmabranche ihre Produktion immer weiter. Die Herstellung in der Branche sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,3 Prozent geschrumpft, habe der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mitgeteilt.Die Produktion der Chemie alleine betrachtet (ohne Pharma) sei gar um 14,1 Prozent zurückgegangen. Für Gesamtjahr erwarte der VCI weiterhin, dass die Chemie- und Pharmabranche 5,5 Prozent weniger produziere als 2021. Für die Chemie alleine werde ein Minus von 8,5 Prozent prognostiziert."Der Chemiebranche stehen weitere dunkle Monate bevor", habe der neue VCI-Präsident Markus Steilemann gesagt. Viele Unternehmen würden sich mit ihrer Produktion in Deutschland bereits heute vor allem wegen der massiv gestiegenen Energiekosten in einer äußerst dramatischen Lage befinden. Besonders der Mittelstand habe erhebliche Probleme, bei auslaufenden Lieferverträgen für Strom oder Gas Anschluss- oder Neuverträge abzuschließen. Bei Wintereinbruch und sinkenden Gasspeicherständen werde sich die Situation weiter verschärfen.Die Chemie- und Pharmaindustrie mit mehr als 473 000 Beschäftigten sei von der Energiekrise besonders betroffen. Die Branche sei nach früheren Angaben des Verbands mit einem Anteil von 15 Prozent größter deutscher Gasverbraucher, knapp ein Drittel des Industrieverbrauchs entfalle auf sie. Sie brauche Gas als Energiequelle und als Rohstoff zur Weiterverarbeitung - etwa in Kunststoffen, Arzneien oder Düngemitteln.Es sei bekannt, dass die aktuelle Situation eine besondere Herausforderung für BASF und andere Chemieproduzenten sei. Dennoch würden die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den weltgrößten Chemieproduzenten gut bleiben. Wegen des aktuell schwierigen Umfelds und der kurzfristigen Risiken sei die Aktie derzeit aber dennoch sehr günstig bewertet.Mutige können das aktuelle Niveau der Dividendenperle weiterhin zum Einstieg nutzen (Stopp: 34,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 15.11.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: