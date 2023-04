Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

50,64 EUR -0,47% (20.04.2023, 09:29)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

50,78 EUR -0,10% (20.04.2023, 09:15)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In der kommenden Woche werde der Ludwigshafener Chemieriese die Hauptversammlung abhalten. Den Aktionären winke wieder einmal eine stattliche Dividende von 3,40 Euro je Anteilschein. Zudem werde es auch um andere wichtige Themen gehen. Wie die gesamte Chemiebranche habe auch der Branchenprimus in den vergangenen Monaten eine schwache Nachfrage zu spüren bekommen. Ein Absatzeinbruch habe BASF zum Jahresstart deutlich getroffen.Wegen verschlechterter Geschäfte und schwierigerer Rahmenbedingungen in Europa v.a. wegen stark gestiegener Gaspreise habe die BASF-Führung bereits im vergangenen Jahr ein Sparprogramm angekündigt, mit dem sie die jährlichen Kosten um über 500 Mio. Euro senken wolle. Mehr als die Hälfte der Einsparungen wolle der Vorstand am Stammsitz Ludwigshafen realisieren.Es brauche derzeit natürlich Mut, um im derzeitigen Marktumfeld in eine Chemieaktie zu investieren. Dennoch sei das Papier von BASF gerade für langfristig orientierte Dividendenjäger eine attraktive Depotbeimischung. Dazu locke das im historischen Vergleich günstige Bewertungsniveau. Der Stopp könne bei 42 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link