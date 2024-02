Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch über einige Monate werde der Chemieriese BASF über eine große Beteiligung an Wintershall Dea verfügen. Der Öl- und Gaskonzern, der bis Ende des Jahres an den Energieproduzenten Harbour Energy gehe, habe im vergangenen Jahr die niedrigeren Gas- und Ölpreise zu spüren bekommen. So sei der operative Gewinn (Ebitdax) um 29 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro gesunken.Beim Ebitdax würden die Effekte von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten herausgerechnet. Die Fördermenge sei indes leicht angestiegen. In den Zahlen sei das Russland-Geschäft nicht enthalten, weil sich Wintershall Dea aus diesem Land zurückziehen wolle.Unter dem Strich habe das Unternehmen 2023 einen auf die Anteilseigner anfallenden Verlust von 51 Millionen Euro ausgewiesen. Ein Jahr zuvor habe Wintershall Dea wegen milliardenschwerer Abschreibungen im Zusammenhang mit seinem Russland-Geschäft einen Verlust von 4,85 Milliarden gemacht.BASF habe im vergangenen Dezember den zuvor lange Zeit in Aussicht gestellten Verkauf von Wintershall Dea an den britischen Ölkonzern Harbour Energy angekündigt, der im vierten Quartal 2024 vollzogen werden solle. Ausgeklammert aus der Transaktion sei das Russland-Geschäft von Wintershall Dea sowie der Anteil an der Firma Wiga. Letztere sei im Gastransport-Geschäft aktiv - die operativ unabhängigen Wiga-Töchter würden Hochdruck-Pipeline-Systeme betreiben, einschließlich des Transportnetzwerks von Gascade sowie Opal und NEL.Die Zahlen der Noch-Tochter Wintershall Dea hätten kaum noch einen Effekt auf den BASF-Aktienkurs, der sich zuletzt relativ gut habe entwickeln können. Die Bewertung der Dividendenperle sei weiterhin attraktiv.Mutige können daher nach wie vor auf eine nachhaltige Erholung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Der Stoppkurs könne bei 36,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.02.2024)