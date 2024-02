Mit Material von dpa-AFX



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,735 EUR +0,12% (13.02.2024, 08:40)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,82 EUR +1,82% (12.02.2024)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Das Portfolio umfasse sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2022 weltweit einen Umsatz von 87,3 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die schwächelnde Weltkonjunktur sei für die deutschen Chemieproduzenten LANXESS, Covestro und BASF derzeit das größte Problem. Doch auch die hohen Energiekosten seien in den vergangenen Monaten eine große Herausforderung für die energieintensiven Betriebe gewesen. Doch diesbezüglich gebe es nun erneut gute Nachrichten.So sei der Preis für europäisches Erdgas mittlerweile auf den tiefsten Stand seit über einem halben Jahr gefallen. Am Montag sei der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam unter 26 Euro je Megawattstunde (MWh) gerutscht. Am Morgen habe der Kontrakt zeitweise 25,82 Euro gekostet und sei damit so günstig gewesen wie seit dem vergangenen Juli nicht mehr.Der Beginn des Kriegs im Nahen Osten habe den Preis im vergangenen Oktober zwar zeitweise wieder über 50 Euro steigen lassen, dann habe aber im November eine Trendwende eingesetzt. Seit Beginn des Jahres habe sich der Rohstoff etwa 20 Prozent verbilligt. Am Markt werde der Preisrückgang unter anderem mit der eher schwachen Konjunktur in der Europäischen Union erklärt. Diese bremse die Gasnachfrage, unterem anderem auch in Deutschland.Laut jüngsten Angaben der Bundesnetzagentur vom Januar habe Deutschland Ende 2023 viel Gas gespart. Demnach habe der Gasverbrauch in den Monaten Oktober bis Dezember in der Industrie 16 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021 gelegen. Der Verbrauch von Haushalten und Gewerbetreibenden sei 16,7 Prozent niedriger gewesen. Die Bundesnetzagentur verweise auf die Temperaturen: Diese hätten 2023 über dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2022 gelegen, was einen "großen Einfluss auf den Gasverbrauch" gehabt habe.Der Gesamtfüllstand der Erdgasspeicher in Deutschland sei für die Jahreszeit weiterhin vergleichsweise hoch. Am 10. Februar habe der Gesamtfüllstand bei 72,59 Prozent gelegen, wie aus jüngsten Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervorgehe.Geringere Gaspreise wären für die drei Chemieproduzenten natürlich eine große Hilfe. Noch wichtiger für eine nachhaltige Trendwende bei den Kursen wäre aber natürlich ein allmähliches Anspringen der Weltkonjunktur.Solange dies aber noch nicht der Fall ist, bleiben die im historischen Vergleich sehr günstig bewerteten Aktien von BASF (Stoppkurs: 36,00 Euro) und Evonik (Stopp: 15,00 Euro) weiterhin nur für Mutige geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Covestro-Aktie sei indes ein Sonderfall. (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link